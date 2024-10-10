Can Bonomo’nun ablası Funda Bonomo intihar etti! Şarkıcı Can Bonomo’dan açıklama...

Ünlü Şarkıcı Can Bonomo'nun ablası Funda Bonomo, 8 Ekim'de akşam saatlerinde Murat Reis Mahallesi'ndeki evinde çok sayıda ilaç içerek intihar etti. Yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Can Bonomo'nun ablası Funda Bonomo (DHA)

HAYATİ TEHLİKESİ VAR MI?

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Funda Bonomo, tedaviye alındı. Tedavisi devam eden Funda Bonomo'nun hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Can Bonomo'nun ablası Funda Bonomo (DHA)



"ERKEN MÜDAHALE SAYESİNDE DURUMU STABİL"

Can Bonomo, sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak ablasının sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Bonomo "Ailemiz son günlerde zor bir süreçten geçiyor. Ablam erken müdahale sayesinde şu an stabil durumda ve uzun bir iyileşme sürecine girdi. Ona destek olabilmek adına tüm sevenleri olarak yanındayız" ifadelerini kullandı.

Can Bonomo (DHA)

"HERKESE TEŞEKKÜRLER"

Ünlü isim, sözlerine "Ablam bize mental ve duygusal sağlığın önemini ve asla ihmal edilmemesi gerektiğini bir kez daha hatırlattı. Bu süreçte bizlere saygı ve sevgiyle yaklaşan herkese teşekkür ediyorum" diye devam etti.

Can Bonomo'nun ablası Funda Bonomo ile ilgili açıklaması (DHA)



Can Bonomo'nun açıklamasının tamamı şöyle: "Ailemiz son günlerde zor bir süreçten geçiyor. Ablam erken müdahale sayesinde şu an stabil durumda ve uzun bir iyileşme sürecine girdi. Ona destek olabilmek adına tüm sevenleri olarak yanındayız. Ablam bize mental ve duygusal sağlığın önemini ve asla ihmal edilmemesi gerektiğini bir kez daha hatırlattı. Bu süreçte bizlere saygı ve sevgiyle yaklaşan herkese teşekkür ediyorum" dedi.



Öte yandan Hayvanlar İçin Projeler Derneği'nin (HİPDER) kurucusu olan Funda Bonomo, Kemalpaşa'daki çiftliğinde büyük bölümü engelli 165 köpek ve 5 kediye ev sahipliği yapıyor.