Kuruluş Osman'ın Lucas'ı Özgür Çevik 4 yıllık aşkı Hatice Kurtoğlu ile dünyaevine girdi!
atv'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'da "Lucas" karakterini canlandıran Özgür Çevik, 4 yıldır birlikte olduğu sevgilisi Hatice Kartoğlu ile nikah masasına oturdu. Çiftin düğün fotoğrafları sosyal medyada büyük ilgi gördü. İşte o kareler...
"Yabancı Damat", "Kiraz Mevsimi", "Kırgın Çiçekler", "Alparslan: Büyük Selçuklu" ve "Kül Masalı" gibi birçok projede rol alan ünlü oyuncudan müjdeli haber geldi.
Çevik, dört yıldır birlikte olduğu sevgilisi Hatice Kartoğlu ile evlendi. Çiftin en özel gününde, yakın arkadaşları ve ünlü isimler yalnız bırakmadı.
Düğünde Engin Akyürek, Tolga Sarıtaş, Binnur Kaya ve Hasibe Eren gibi isimler de yer aldı.
Hatice Kartoğlu, sade gelinliği ile beğeni topladı. Düğüne ait fotoğraflar çiftin yakın arkadaşları tarafından paylaşılırken, o karelere tebrik mesajları yazıldı.