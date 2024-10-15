Esra Erol'a sahte mehdinin müridinden kan donduran tehdit! "Canını alacağım"

ATV'nin en sevilen ve izlenen programlarından biri olan Esra Erol'da gündeme gelen sahte mehdi skandalında yeni detaylar çıkmaya devam ediyor.

Programa katılan bir anne, kızının sahte mehdi tarafından kaçırıldığını söyleyerek Esra Erol'a katıldı. Sahte Hoca Mustafa mağdurları stüdyoda akın etti. Yayın ihbar kabul edildi ve sözde mehdi Mustafa Çabuk ve 9 müridi gözaltına alındı. Tarikat mensupları sorgulanmak üzere Çanakkale Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

TUTUKLANDILAR

Cuma günü yaşanan gelişmede "Hilafeti Muhammediye" isimli örgüt üyeleri tutuklandı. Örgüt lideri Mustafa Çabuk ve müritleri, 5 ayrı suçtan: suç gelirlerinin aklanması, eziyet etme, dini inanç ve duyguların istismarı suretiyle dolandırıcılık ve suç işleme amacıyla örgüt kurma suçlarından tutuklandılar. Esra Erol örgüt üyelerinin tüneller kazıp yer altında şehir kurmaya çalıştıklarını belirtti.

ESRA EROL'A KAN DONDURAN TEHDİT: CANINI ALACAĞIM

Sahne mehdi ve müritlerinin tutuklanmasının ardından ise aylar önce konuyu işlemeye başlayan Esra Erol'a tehdit mesajları gelmeye başladı. Mustafa Çabuk'un Hasan isimli müridi ses kaydı gönderdi.

Esra Erol da bu ses kaydını sosyal medya hesabında paylaştı. Kayıtta Hasan isimli mürit Erol'a "Ey Esra Erol, sen benim canımı aldın ben de senin canını alacağım. Seni destekleyenlerin de canını alacağım. Herkesin canını alacağım" sözleriyle tehditler yağdırdı.

"UĞRAŞMAYA DEVAM EDECEĞİM"

Esra Erol'da bu tehdit videosu sonrası yaptığı açıklamada "Ben bu programı yaparken tek değilim. Karşımda yanımda sizler varsınız. Buradaki her olayın ihbarı sizlerin sayesinde aydınlanıyor. Ben bu olay sebebiyle geçtiğimiz hafta bir tehdit aldım. Şahıs tehditte şunu söylüyor; Uğraşma. Benim canımla uğraşma. Sen benim canımı aldın. Ben de senin canını alacağım. Seni parça parça eder ve son dönemde olay yeri olan malum yerden aşağı atılırsın. Uğraşma. Ben uğraşıyorum da uğraşmaya da devam edeceğim." dedi.

Sosyal medya üzerinden de bir paylaşım yapan Esra Erol, "Gerçekleri ortaya çıkarmaktan, haklının yanında olmaktan, taciz, istismar edileni korumaktan dünya karşımda olsa da vazgeçmeyeceğim. Siz de vazgeçmeyin" ifadelerini kullandı.

"TEHDİT ALDIM ŞİKAYETTE BULUNDUM"

Esra Erol'un konu ile ilgili konuşmasının tamamı şu şekilde

"Ben kesinlikle şuna inanıyorum; Bu ülkede suç işleyen kişiler varsa, o suçların gerekli cezayı alması için mücadele eden emniyet ekiplerimiz, savcılarımız ve görev insanları var. Görevlerini layıkıyla yapan savcılar ve emniyet ekipleri sayesinde adalet yerini buluyor. Bu sebeple; Çanakkale emniyet'i personeline ve Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığına teşekkürlerimi iletiyorum."

"Bakın ben de bir vatandaşım. Bir tehdit aldım ve gerekli kurumlara şikayette bulundum. Benim bu saatten sonra başka yapabileceğim bir şeyim yok. Hepimiz el birliğiyle gördüğümüz her şeyi kurumlara bildirmemiz lazım. çocuklarımızı çok iyi yetiştirmemiz lazım. Çocuklarımıza empatiyi öğretemezsek ve herkes ben ben diye dolaşmaya devam ederse sonumuz gerçekten hayal kırıklığı olur."

"Ben Rabia anneye de yardım ediyorum. Onun oğlu kayıp. Şikayetini yaptı daha sonrasında buraya geldi ve biz de tekrardan şikayet ettirdik. Biz burada konuklarımızla didişiyoruz ama sonunda hepimiz hakkımızı helal ederek buradan ayrılıyoruz. Gündeme getirdiğimiz konularla ilgili destek olmaya, ihbar etmeye devam edinki biz de suçluların gerekli cezayı alması için elimizden geleni yapalım."