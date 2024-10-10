Canlı yayında yüzleşme! Pınar, annesi ve Haluk stüdyoda | Haluk Pınar’a uygunsuz videolar ile şantaj mı yaptı?

ATV'nin en çok izlenen ve severek takip edilen programlarından biri olan Esra Erol bugün de milyonları ekrana kilitledi. 2 çocuğu olan Pınar boşandıktan sonra hayatına Haluk Ersan'ı aldı ancak sonrasında "Beni kurtarın" diyerek Esra Erol programına katıldı.

Haluk Ersan'la tanışan Pınar ilişki devam ederken sonrasında ayrılık kararı aldı ancak bu kez işler beklediği gitmedi. Pınar ilişkinin bitmesine sevgilisi olan Haluk'un izin vermediğini söyledi.

"NE İSTEDİN BENDEN?" DİYEREK BAĞIRDI

Eski sevgili Haluk Ersan'ın Pınar'a her seferinde dönmesi için bazen videolarla kendi bedenine zarar veren görüntülerle bazen evin önüne gelerek pankart açarak, şiddet yoluyla Pınar ile ilişkisine devam ettiği öne sürüldü.

Haluk'u görünce "Ne istedin benden?" diyerek bağıran Pınar sinir krizi geçirdi. İddiaların odağındaki Haluk ise çıplak görüntülere ilişkin "Benim elimde olan videoları da benim paylaşmama gerek yok ki kendisi benden önce TikTok hesabında defalarca paylaşmış." dedi. Haluk, Pınar'ın kendisine büyü yaptırdığını ve eşinden bu yüzden soğuduğunu iddia etti.

CANLI YAYINDA BÜYÜK YÜZLEŞME

Pınar, Pınar'ın annesi Fatma Hanım ve Haluk bugün stüdyoya gelerek canlı yayında yüzleştiler. Haluk'un babası Hüsnü Ersan'dan korktuğunu söyleyen Pınar şu şekilde konuştu:

"Babasından acayip korkuyor Esra Hanım çünkü bunların geçmişte yaşadığı bir özel bir yani yanlış anlamayın cinayet gibi bir şey var bunu galiba. Bunların geçmişte yaşadığı bir cinayet bundan şüpheleniyorum abla babası bunu öyle bir şey var tehdit var babası bunu tehdit ediyor ve babası ne diyorsa onu yapıyor yani yanında."

Esra Erol'un "Ben ayrılmak istiyorum dediği halde siz yakın tarihli geçtiğimiz hafta da dahil olmak üzere hala neden Pınar hanımın kapısına gidiyorsunuz?" sorusuna ise Halil şöyle cevap verdi:

"O gittiğim dönemde iki ay evde evdeydi dışarı çıkamadı iletişim kurulmadı Esra abla."

Canlı yayına gelen Pınar'ın annesi Fatma Hanım geldi. Kızının yaşadıkları ve Haluk'a ilişkin anne Fatma şu şekilde konuştu:

"Bura doğru konuşma yeridir. Evet tamam konuştular insandır yani olabilir. Ondan sonra bu benim yanıma geldi bu demişti ki anne böyle birisiyle konuştum bir tanı senin yanın gelsin iyiyse iyi ben de yuva kurmak isterim dedi. Bu tamam kızım dedim bir şey demedim. Yalan söyleyemem geldi yanıma yanıma geldi hiç içim ısınmadı."

"KIZIM ONDAN SANA HAYIR GELMEZ"

"Hali benli bir başka bir şey kirli bu gittikten sonra dedim bu ne sen sus bu gitti. Ondan sonra dedim kızım dedim ondan sana hayır olmaz sen ona hiç başlama. Tekrar konuşmuşlar bu yine geldi yanıma dedim sen dedim oğlum bak sen benim yanıma niye geliyorsun pınarla seviyor konuştuk dedi. Tamam dedim senin madem seviyorsun anne baban niye gelmiyor anne baban dedim gelsin. Bilmem ne bilmem babaanneme bakıyor. Baba niye bakılmaz dedim sen evlisin doğru boşandın mı dedim boşandım annemi babamı istemiyorum dedi ailemi istemiyorum dedi dedim oğlum bak sen dedim annen baban sözünden çıkma neyse bu da böyle geçti."