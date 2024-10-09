İnci Taneleri’nin Azem’i Yılmaz Erdoğan ünlü oyuncunun abisi çıktı! Dizideki o isim...

'Çok Güzel Hareketler Bunlar', 'Vizontele', 'Organize İşler', 'Neşeli Hayat', 'Kelebeğin Rüyası', 'Ekşi Elmalar' gibi yapımlarda yönetmen, senarist ve oyuncu olarak imzası bulunan Yılmaz Erdoğan, özel hayatıyla gündem oldu.

Yılmaz Erdoğan (Instagram)

İnci Taneleri'nde Azem karakterine hayat veren usta oyuncu performansıyla adından söz ettiriyor. Erdoğan, bu kez de kardeşiyle gündem olmayı başardı.

İnci Taneleri Azem (Instagram)

KARDEŞİYLE AYNI DİZİDE!

Peki Yılmaz Erdoğan'ın kardeşiyle aynı dizide olduğunu biliyor muydunuz? O oyuncu, İnci Taneleri'nde "Kamuran Abi" karakterine hayat veren Deniz Erdoğan'dan başkası değil.

Abi-kardeş aynı dizideymiş!

DENİZ ERDOĞAN KİMDİR?

52 yaşındaki müzisyen ve oyuncu Deniz Erdoğan, 1972 yılında Hakkari'de doğdu. Yılmaz Erdoğan'ın kardeşi olarak da bilinen Deniz Erdoğan, müzisyenliğinin yanı sıra film ve dizilerde rol aldı. Müzik kariyerine çocuk yaşlarda başlayan Erdoğan, ilkokul yıllarında başladı.

Deniz Erdoğan (Instagram)

Okul hayatı boyunca müzik ve folklor etkinliklerine katıldı ve hem bağlama hem de solist olarak görevler aldı. İlk olarak 2001 yılında Vizontele filmiyle oyunculuğa başladı. Ardından Organize İşler (2005) filminde oynadı.

Analı Oğullu (2014) filminde hem oynamış hem de filmin müziklerini yaptı. Oyuncu olarak en son İnci Taneleri dizisinde Kamuran karakteri ile izleyici karşısına çıktı.

Yılmaz Erdoğan ile Deniz Erdoğan (Instagram)