Cemre Baysel kocaman çiçeğiyle dillere düştü! Yorum üstüne yorum yağdı...
Yer aldığı dizilerle kısa sürede yıldızı parlayan genç oyuncu Cemre Baysel, son olarak bir davette giydiği ilginç tarzıyla gündeme geldi. Kocaman çiçek tasarımlı elbise giyen oyuncu, tüm dikkatleri üzerine topladı. Sosyal medyadan da peş peşe fotoğraflar paylaşan Baysel, takipçileri tarafından yorum yağmuruna tutuldu.
Ramo", "Sol Yanım", "Senden Daha Güzel", "Sakla Beni" ve "Leyla: Hayat… Aşk… Adalet..." gibi projelerde adından söz ettiren oyuncu Cemre Baysel'in bir davette giydiği elbise sosyal medyanın diline düştü.
KOCAMAN ÇİÇEK GİYDİ
Kocaman pembe çiçekli bir elbise giyen Baysel'e bir bakan dönüp bir daha baktı. İlginç tarzıyla dikkatleri üzerine toplayan oyuncu, sosyal medya hesabından peş peşe paylaşımlarda bulundu.
O fotoğraflar yorum yağmuruna tutulurken, elbisesinin iddialı deseni takipçilerini de ikiye böldü.
"HİÇ OLMAMIŞ"
Bazı kullanıcılar 'Koca çiçeği nasıl taşıdın' ,'Güzel kadın ama bu tarzı hiç olamış' derken bazıları da 'Her halin güzel' gibi yorumlarda bulundu.
CEMRE BAYSEL KİMDİR?
Cemre Baysel, 5 Şubat 1999 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. Ege Üniversitesi'nde sanat eğitimi aldı. Televizyona ilk olarak 2014 yılında Yeşil Deniz dizisindeki yardımcı oyuncu olark aldığı rolle geldi. Sonrasında 2017 yılında İsimsizler dizisinde yer aldı.
Payitaht Abdülhamid dizisinde "Firuze" rolünde oynayan Cemre Baysel, 2018-2019 yılları arasında Elimi Bırakma dizisindeki rolüyle ön plana çıktı.
Daha sonra Ramo'da küçük bir rolü aldı. 2020 yılında Sol Yanım dizisinde oynadı. 2021 yılında romantik komedi dizisi Baht Oyunu'nda Aytaç Şaşmaz'la birlikte başrolde bulundu. 47. Altın Kelebek Ödülleri'nde Yıldızı Parlayanlar ödülünü aldı.