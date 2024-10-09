Cemre Baysel kocaman çiçeğiyle dillere düştü! Yorum üstüne yorum yağdı...

Ramo", "Sol Yanım", "Senden Daha Güzel", "Sakla Beni" ve "Leyla: Hayat… Aşk… Adalet..." gibi projelerde adından söz ettiren oyuncu Cemre Baysel'in bir davette giydiği elbise sosyal medyanın diline düştü.

Cemre Baysel (Instagram)

KOCAMAN ÇİÇEK GİYDİ

Kocaman pembe çiçekli bir elbise giyen Baysel'e bir bakan dönüp bir daha baktı. İlginç tarzıyla dikkatleri üzerine toplayan oyuncu, sosyal medya hesabından peş peşe paylaşımlarda bulundu.

Kocaman çiçek giydi (Instagram)

O fotoğraflar yorum yağmuruna tutulurken, elbisesinin iddialı deseni takipçilerini de ikiye böldü.

Sosyal medyanın diline düştü (Istagram)

"HİÇ OLMAMIŞ"

Bazı kullanıcılar 'Koca çiçeği nasıl taşıdın' ,'Güzel kadın ama bu tarzı hiç olamış' derken bazıları da 'Her halin güzel' gibi yorumlarda bulundu.

Kaynak: Instagram

CEMRE BAYSEL KİMDİR?

Cemre Baysel, 5 Şubat 1999 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. Ege Üniversitesi'nde sanat eğitimi aldı. Televizyona ilk olarak 2014 yılında Yeşil Deniz dizisindeki yardımcı oyuncu olark aldığı rolle geldi. Sonrasında 2017 yılında İsimsizler dizisinde yer aldı.

Payitaht Abdülhamid dizisinde "Firuze" rolünde oynayan Cemre Baysel, 2018-2019 yılları arasında Elimi Bırakma dizisindeki rolüyle ön plana çıktı.

Daha sonra Ramo'da küçük bir rolü aldı. 2020 yılında Sol Yanım dizisinde oynadı. 2021 yılında romantik komedi dizisi Baht Oyunu'nda Aytaç Şaşmaz'la birlikte başrolde bulundu. 47. Altın Kelebek Ödülleri'nde Yıldızı Parlayanlar ödülünü aldı.

Kaynak: Instagram