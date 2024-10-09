Garip filminin Fatoş'u yıllar sonra ortaya çıktı! Kemal Sunal'ın rol arkadaşı Ece Alton'un son hali
Yeşilçam’ın efsane ismi Kemal Sunal ile birlikte rol alan çocuk yıldız Ece Alton, yıllar sonra yeniden gündeme geldi. 1986 yılında çekilen "Garip" filminde canlandırdığı Fatoş karakteri ile 7'den 77'ye herkesin gönlünde taht kuran Alton, son haliyle şaşkınlık yarattı.
1986 yılında çekilen Yeşilçam'ın efsanelerinden biri olan "Garip" filmi, günümüzde hala büyük bir ilgiyle izlenmeye devam ediyor. Usta oyuncu Kemal Sunal'a eşlik eden minik ve tatlı Fatoş karakteri, izleyicilerin gönlünde taht kurmuştu.
Garip filmiyle yıldızı parlayan çocuk yıldız daha sonra "Gecenin Öteki Yüzü" isimli dizi ve "Keşanlı Ali Destanı", "Beyaz Bisiklet", "Arka Sokaklar" ve "İmkansız Aşk" gibi projelerde rol aldı.
Bir dönem birçok yapımda rol alarak hafızalara kazınan Ece Alton, oyunculuk kariyerine son vererek bambaşka bir alana yöneldi. Şimdilerde otel işletmeciliği yapan Alton, kendi otelinin sahibi olarak vaktinin çoğunu bu işle ilgilenerek geçiriyor.
O dönemde 6 yaşında olan Alton, şimdilerde 44 yaşında genç bir kadın olarak karşımıza çıkıyor. Son haliyle dikkat çeken Alton, yeni mesleğiyle de herkesi şaşırtıyor.
Bir dönem birçok yapımda rol alarak hafızalara kazınan Ece Alton, oyunculuk kariyerine son vererek bambaşka bir alana yöneldi. Oyuncu, şimdilerde otel işletmeciliği yapıyor.