Garip filminin Fatoş’u yıllar sonra ortaya çıktı! Kemal Sunal’ın rol arkadaşı Ece Alton’un son hali

1986 yılında çekilen Yeşilçam'ın efsanelerinden biri olan "Garip" filmi, günümüzde hala büyük bir ilgiyle izlenmeye devam ediyor. Usta oyuncu Kemal Sunal'a eşlik eden minik ve tatlı Fatoş karakteri, izleyicilerin gönlünde taht kurmuştu.

ʺGaripʺ filminden görüntü! (Google)

Garip filmiyle yıldızı parlayan çocuk yıldız daha sonra "Gecenin Öteki Yüzü" isimli dizi ve "Keşanlı Ali Destanı", "Beyaz Bisiklet", "Arka Sokaklar" ve "İmkansız Aşk" gibi projelerde rol aldı.

Ece Alton'un küçüklüğü (Google)

Bir dönem birçok yapımda rol alarak hafızalara kazınan Ece Alton, oyunculuk kariyerine son vererek bambaşka bir alana yöneldi. Şimdilerde otel işletmeciliği yapan Alton, kendi otelinin sahibi olarak vaktinin çoğunu bu işle ilgilenerek geçiriyor.

Kaynak: Google

O dönemde 6 yaşında olan Alton, şimdilerde 44 yaşında genç bir kadın olarak karşımıza çıkıyor. Son haliyle dikkat çeken Alton, yeni mesleğiyle de herkesi şaşırtıyor.

Kaynak: Google

Bir dönem birçok yapımda rol alarak hafızalara kazınan Ece Alton, oyunculuk kariyerine son vererek bambaşka bir alana yöneldi. Oyuncu, şimdilerde otel işletmeciliği yapıyor.

Ece Alton son hali (Googl)