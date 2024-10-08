Yeni imajı olay oldu! Serenay Sarıkaya’dan dikkat çeken cevap...

En çok kazanan ünlüler arasında yer alan Serenay Sarıkaya, kariyerinin özel hayatıyla da sık sık gündemde... Son olarak saçlarındaki değişiklikle dikkat çeken güzel oyuncu, katıldığı bir etkinlikte gazetecilerin sorduğu soruları cevapladı. İşte Sarıkaya'dan dikkat çeken açıklamalar...

İMAJ DEĞİŞTİRDİ: "DAHA RAHAT ETMEK İÇİN…"

Yeni imajı sorulan ünlü oyuncu, "Başka iş anlaşmalarım olduğu için bu tarzı erteledim. Şimdi herhangi bir projede yer almadığım ve yer alacağım dizide daha rahat etmek için bu modeli tercih ettim" dedi.

Mert Demir ile Serenay Sarıkaya ( Instagram)

"MERT'İ BEN DE GÖREMİYORUM"

Mert Demir sorularını da içtenlikle cevaplayan Sarıkaya, "İnanın Mert'i ben de göremiyorum. O sürekli iş için bir yerlerde ben de öyleyim" ifadelerini kullandı.

Evinin kapılarını ilk kez açtı! (Instagram)

EVİNİ GÖREN HAYRAN KALIYOR!

Son yıllarda kariyerinin zirvesini yaşayan 32 yaşındaki Serenay Sarıkaya, geçtiğimiz günlerde evinin kapılarını bir dergiye açmıştı. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada da gündem yaratmıştı.

İstanbul'un göbeğinde, Boğaz'ın kıyısındaki göz kamaştırıcı evi görenleri adeta büyüledi. Verdiği röportajda "Evim vahamdır" diyen Serenay Sarkıya, tüm dikkatleri üzerine çekti.

LEOPAR DESENLİ KOLTUKLA İLGİLİ AÇIKLAMA

Sarıkaya'nın leopar desenli kanepesi hakkında ise "Evi düşünmeye başladığımda aklıma ilk gelen şey dev bir leopar kanepe oldu. Nedenini bilmiyorum ama bu fikre takıntılıydım. Her şeyin sade olmasını istiyordum ve sadece bu kanepe benim imza parçam olacaktı evin ortasında neredeyse bir sanat eseri gibi. Her bir parçasıyla 360 derece bağlantı kuruyor. Eve vardığımda kendimi kanepede buluyorum! Şimdi ona bir isim vermem gerektiğini hissediyorum!" diye konuştu.

(Instagram)

DUDAK UÇUKLATTI

Ünlü ismin, 400 bin TL'lik özel tasarım yatağı, 600 bin TL'lik leopar desenli kanepesi, 8 bin TL'lik pufu ve şef arkadaşları için özel olarak dizayn ettirdiği 2 milyon TL'lik sanayi tipi mutfağı öne çıkmıştı.

1 MİLYON 200 BİN TL

Son olarak, Serenay Sarıkaya'nın kazancı ve yatırımlarını nereye yaptığı da ortaya çıktı. Müge Dağıstanlı'nın haberine göre, ünlü isim gayrimenkul yatırımı yapmayı tercih ediyor. Bölüm başı kaşesi 1 milyon 200 bin TL olan ismin Kaz Dağı eteklerinde villası ve İstanbul'da da birkaç dairesi var.

(Instagram)