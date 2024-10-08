Çarli dizisinin Cilvenaz'ı Mine Çağlar Kondu evlendi!
1998-1999 yıllarında yayınlanan ve o döneme damga vuran "Çarli" dizisinde Cilvenaz'a hayat veren Mine Çağlar Kondu, uzun bir aradan sonra mutlu bir haberle gündeme geldi. İşte nikah görüntüleri...
"Çarli" dizisiyle ünlenen Mine Çağlar, uzun süredir ekranlardan uzak bir yaşam sürüyor.
Çarli sonrası birkaç dizide rol alan ve şimdilerde veteriner hekimlik yapan Mine Çağlar Kondu, sevgilisi Sertaç Sevim ile sade bir nikah töreniyle dünyaevine girdi.
ŞÖHRETİ ÇARLİ'DE YAKALADI
Öte yandan Talat Sanal'a ABD'de vefat eden amcası tarafından emanet edilen maymun Çarli'nin Türkiye'deki hikayesinin anlatıldığı "Çarli" adlı dizideki "Cilvenaz" rolüyle şöhreti yakalayan Mine Çağlar Kondu, daha sonra "Sıcak Saatler", "Mavi Düşler" ve "Ayşecik" gibi projelerde rol aldı.
Oyunculuğa devam ettiği yıllarda İstanbul Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi'nde eğitim gören Mine Çağlar Kondu, şimdilerde veterinerlik yapıyor.
SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI
Mine Çağlar Kondu, mutlu gününden kareleri sosyal medya hesabından paylaştı.