30 kilo vermişti! Sihirli Annem’in Cem’i Buğra Özmüldür’e bir de şimdi bakın

2003-2012 yılları arasında ekranlara gelen ve döneme damgasını vuran "Sihirli Annem" dizisi, Türk televizyon tarihinin unutulmaz yapımlarından biri olarak hafızalarda yer edindi. Süreç Film imzalı dizi, çocuklar için fantastik bir dünyayı ekranlara taşıdı.

Sihirli Annem dizisi (A HABER ARŞİV)

Oyuncu kadrosunda İnci Türkay, Şahap Sayılgan, Defne Joy Foster, Zuhal Topal, Nevra Serezli, Ebru Karanfilci, Metin Serezli ve Gül Onat gibi tanınmış isimlerin yer aldığı dizi, 10 Mart 2012'de ekrana gelen son bölümüyle final yaptı.

Sihirli Annem Cem ile Tuğçe!

GÖREN TANIYAMIYOR!

Dizi şimdilerde oyuncularının son halleriyle gündem olmaya başladı. Özellikle Cem karakterine hayat veren Buğra Özmüldür, dizideki tombul ve sevimli halleriyle dikkat çekiyordu.

30 kilo vererek fit bir görüntüye ulaşan Özmüldür'ü görenler tanımakta güçlük çekiyor. Diğer yandan ekranlardan uzak olan ünlü isim, çevirmenlik yapıyor...

İşte Buğra Özmüldür'ün son hali...

Buğra Özmüldür'ün son hali! (Instagram)