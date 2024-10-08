Bir Gece Masalı’nın Raşit’i Mesut Akusta’nın kızına bakın! Resmen kopyası...

atv'nin yeni dizisi Bir Gece Masalı, konusu ve başarılı oyuncu kadrosuyla izleyicilerden tam not aldı. İlk bölümüyle ses getiren dizide Mahir'in manevi amcası Raşit'e hayat veren Mesut Akusta, özel hayatıyla gündem oldu.

Karagül, Teşkilat, Babil, Yürek Çıkmazı, Kurtlar Vadisi Pusu gibi dizilerde rol alan usta oyuncu, kısa süre önce 8 yıl önce nikah masasına oturduğu Şafak Özbir ile yollarını ayırmıştı.

Dikkat çeken bir başka ayrıntı ise Özbir'in, ünlü sunucu Esra Erol'un görümcesi olmasıydı.

Kaynak: Instagram

BABASININ KOPYASI

İkilinin bu evliliklerinden birde kızı olmuştu. Mesut Akusta'nın esmer güzeli kızı babasına benzerliğiyle dikkat çekti.

Baba-kızı yan yana görenler; 'Tıpkı babası', 'Maşallah', 'Çok benziyorsunuz' gibi yorumlarda bulundu.

Kaynak: Instagram

MESUT AKUSTA KİMDİR?

22 Şubat 1964 yılında Konya'da dünyaya gelen Mesut Akusta, babasının ölümü üzerine Ankara'ya taşındı.

İlk, orta ve lise öğretimini Ankara'da yapan oyuncu, edebiyat ve sanat fakültesini kazandı. Ankara'da çocuk oyunu ile tiyatroya başladı.

Kaynak: Instagram

1992 yılında Hadi Çaman Yedi Tepe Oyuncuları'na katıldı. 1997 yılında Nezihe Araz'ın yazdığı Cahide oyununda rol aldı.

Fehim Paşa Konağı, Atları da Vurdular ve Şerefe Yirminci Yüzyıl adlı müzakerelerde yer aldı.

Kaynak: Instagram