Müge Anlı’da kan donduran olay: Kızımı yakarak öldürdü! Yayın ihbar kabul edildi

Hacer Çıraoğlu, 1995 yılında kocasının evlatlık verdiği oğlu Serdar'ı aramak için Müge Anlı'nın programına başvurdu. 14 yaşında evlenen Hacer Hanım, evliliği sırasında eşinden şiddet gördüğünü ve bu zorlu koşullar nedeniyle 3 çocuğunu geride bırakıp baba evine dönmek zorunda kaldığını aktardı.

EVLATLIK VERDİ

Hacer Hanım, eski kocasının oğlu Serdar'ı tanımadıkları birine evlatlık verdiğini ifade ederek, yaşadığı acı dolu süreci izleyicilerle paylaştı.

"YAKARAK ÖLDÜRDÜ"

Büyük oğlunun Seyfi Bey'in yanında olduğunu söyleyen Hacer Hanım, Aslı isimli kızının ise trajik bir şekilde hayatını kaybettiğini ifade etti. Hacer Hanım, "Kızımı amcası yakarak öldürdü" dedi. Müge Anlı da bu sözler üzerine şaşkınlığını gizleyemedi.

Hacer Çıraoğlu'nun eski eşi Seyfi Birbir, çocukları geçindirecek durumda olmadığını ve intihar etmeyi düşündüğünü ifade ederek, "Adını bilmediğim, yoldan geçen birisine çocuğu verdim" dedi.

YAYIN İHBAR KABUL EDİLDİ!

Anlı, 8 Ekim tarihli yayında, Seyfi Bey ve yanında kalan oğlunun ekipler tarafından ifadeye çağrıldığını duyurdu. İkilinin yaklaşık 4,5 saat boyunca ifadeleri alındı.

Seyfi Bey'in çocuklarına yönelik şiddet iddialarını reddetmesi, yayına bağlanan izleyicinin ifadeleriyle çelişti. İsim vermek istemeyen bir izleyici, "Seyfi çok iyi para kazanan bir adamdı ama kapısının önü meyhane gibiydi. Hacer Hanım, eski eşinden her gün şiddet görürdü. Çocuklarını ve karısını ıslak çamaşırlarla döverdi" şeklinde konuştu.

Hacer Hanım, "Serdar doğunca Seyfi çok değişti. Doktor bana, 'Bu çocuklar benden olamaz' dedi. Beni ve çocuklarımı sürekli döverdi" diyerek, Seyfi'nin kendisine olan kötü muamelesini anlattı.

Seyfi Bey'in yeğeni de, annesinin de Seyfi tarafından şiddete maruz kaldığını belirterek, "Aslı'ya araba çarptı. Çarpan aile onu aldılar ve iyi baktılar. Seyfi Birbir, aileden sürekli para istemiş, bu yüzden kızı geri getirdiler" dedi.