13 yıllık evliliği bitmişti! Cemal Hünal’dan boşanma sonrası ilk paylaşım...

Son olarak Hudutsuz Sevda dizisinde Yılmaz karakterini canlandıran Cemal Hünal, Lale Cangal ile 13 yıl önce nikah masasına oturmuştu. Doğan Atilla adında bir de oğulları olan çift, geçen aylarda boşanacakları yönündeki haberlerle gündeme gelmişti.

Cemal Hünal ile Lale Cangal boşandı! (İHA)

Ortak bir açıklamada bulunan ünlü çift şunları söylemişti:

"Basında bir süredir yer alan haberlere ilişkin bir açıklama yapma gereği duyduk. Evlerimizi ayırdığımız doğrudur. Ancak henüz resmi bir başvurumuz olmadı. Süreci hem bizim hem de müşterek çocuğum uzun menfaati doğrultusunda yönetebilmek için avukatımız ile görüşüyoruz. Nihai kararı sizlerle paylaşacağız, o zamana kadar ailemizin yaşadığı bu hassas sürece saygı duymanızı ve tarafımızca yapılmayan hiçbir açıklamaya itibar etmemenizi rica ederiz"

BOŞANDILAR!

Oyuncu Cemal Hünal'ın 2011'de dünya evine girdiği keman sanatçısı ve oyuncu eşi Lale Cangal'a açtığı boşanma davası karara bağlandı.

İzleyiciye ve basın mensuplarına kapalı olarak gerçekleşen duruşmada Cemal Hünal, avukatı Gülşah Ertuğrul ile Lale Cangal ise avukatı Özge Tokgöz ile hazır bulundu.

Duruşma 10 dakika sürdü! (İHA)

65 BİN LİRA NAFAKA

Yaklaşık 10 dakika süren duruşmanın ardından mahkeme, Cemal Hünal ile Lale Cangal'ın 'anlaşmalı' olarak boşanmalarına karar verdi. Mahkeme ayrıca, 10 yaşındaki oğullarının velayeti konusunda ortak velayet kararına ve Hünal'ın oğluna aylık 65 bin lira nafaka ödemesine hükmetti.

İLK PAYLAŞIM GELDİ!

Boşanmanın ardından gözlerin çevrildiği Cemal Hünal'dan ilk paylaşım geldi.

Ünlü oyuncu, deniz kenarında çektiği videoyu 'Denize mi açılsak?' notuyla yayınladı. Hünal daha sonra ise tekneye binip balığa çıktı.

İşte o paylaşım...

Boşanma sonrası ilk paylaşım (Instagram)