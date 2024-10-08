Sosyetik güzel Hande Demir dayak yedi! Sosyal medya paylaşımı...

Erdinç Acar'ın eski eşi Hande Demir, eğlenmeye gittiği mekanın kapısında üç kadın tarafından tekme tokat dövüldü.

Sabah'tan Bülent Cankurt haberinde şu ifadelere yer verdi:

"Sosyetik güzel Hande Demir'in, hafta sonunda, ünlü bir eğlence mekanı çıkışında üç kadının saldırısına uğradığını öğrendim. Evet, yanlış okumadınız... Mekanın kapısında bekleyen üç kadın, mekandan çıkan Hande Demir'e tekme tokat saldırmış. Kapıdaki güvenlik görevlileri, Hande Hanım'ı kadınların elinden zor almış. Saldırının nedenini öğrenmek için biraz araştırdım.

Hande Demir / Kaynak: Instagram

Kesin bilgi edinemedim ama dedikodular şöyle: Hande Demir, iki kız arkadaşı ve Zafer adlı bir erkek ile mekana eğlenmeye gitmiş. Hande Hanım, gecenin ortasında Zafer Bey'in de göründüğü bir paylaşım yapmış. Bu paylaşımı gören Zafer Bey'in eşi, yanına iki kadın arkadaşını alıp mekana gelmiş ve çıktığında da saldırmışlar. Hande Demir, Zafer Bey ile bir ilişkisi var da o yüzden mi saldırıya uğradı yoksa yanlış anlaşılmanın kurbanı mı oldu bilmiyorum. Yakında öğrenirim."

Üç çocuğunun babası Erdinç Acar'dan 2020'de ikinci kez boşanan Hande Demir, bu yılın başında, Öznur Yakın'ın eşi Burak Yakın ile 'samimi' dansı yüzünden çevresinden veto yemişti.

Hande Demir sosyal medya paylaşımı! Kaynak: SABAH