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Paraya para demiyorlar! Ünlülerin reklam gelirleri ağızları açık bıraktı! Mert Ramazan Demir, Serenay Sarıkaya...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 07.10.2024 09:25 Güncelleme: 07.10.2024 09:33
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Paraya para demiyorlar! Ünlülerin reklam gelirleri ağızları açık bıraktı! Mert Ramazan Demir, Serenay Sarıkaya...

Ünlülerin gelirleri adeta dudak uçuklatıyor. Geçtiğimiz günlerde evinin kapılarını bir dergiye açan Serenay Sarıkaya, kazancıyla dikkatleri üzerine çekti. Sarıkaya’nın yanı sıra, birçok ünlü ismin reklam anlaşmalarından elde ettiği gelirler de duyanları şaşkına çeviriyor. İşte ünlü isimlerin aldıkları ücretler...

Ünlü isimlerin reklam anlaşmalarındaki kazançları dikkat çekerken, en yüksek ücret talep eden isim Kıvanç Tatlıtuğ oldu. Gelin bakalım, kim ne kadar kazanıyor...

Ezgi Mola (Instagram)Ezgi Mola (Instagram)

SABAH'ın haberine göre; ünlülerin istedikleri rakamlar...

EZGİ MOLA

8 MİLYON TL

Zeynep Bastık (Instagram)Zeynep Bastık (Instagram)

ZEYNEP BASTIK

20 MİLYON TL

Afra Saraçoğlu (Instagram)Afra Saraçoğlu (Instagram)

AFRA SARAÇOĞLU

18 MİLYON TL

Mert Ramazan Demir (Instagram)Mert Ramazan Demir (Instagram)

MERT RAMAZAN DEMİR

15 MİLYON TL

Serenay Sarıkaya (Instagram)Serenay Sarıkaya (Instagram)

SERENAY SARIKAYA

22 MİLYON TL

Kıvanç Tatlıtuğ (Instagram)Kıvanç Tatlıtuğ (Instagram)

KIVANÇ TATLITUĞ

37 MİLYON TL

Serenay evinden görüntü! (Instagram)Serenay evinden görüntü! (Instagram)

EVİ ÇOK KONUŞULMUŞTU!

Geçtiğimiz günlerde bir dergiye evinin kapılarını açan Serenay Sarıkaya'nın dekorasyonu, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Kimileri ünlü oyuncunun evine hayran kalırken, bazıları ise iç karartıcı bulup eleştirdi. Sarıkaya'nın yatak odasının 400 bin TL değerinde olduğu öğrenildi.

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