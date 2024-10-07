Paraya para demiyorlar! Ünlülerin reklam gelirleri ağızları açık bıraktı! Mert Ramazan Demir, Serenay Sarıkaya...
Ünlülerin gelirleri adeta dudak uçuklatıyor. Geçtiğimiz günlerde evinin kapılarını bir dergiye açan Serenay Sarıkaya, kazancıyla dikkatleri üzerine çekti. Sarıkaya’nın yanı sıra, birçok ünlü ismin reklam anlaşmalarından elde ettiği gelirler de duyanları şaşkına çeviriyor. İşte ünlü isimlerin aldıkları ücretler...
Ünlü isimlerin reklam anlaşmalarındaki kazançları dikkat çekerken, en yüksek ücret talep eden isim Kıvanç Tatlıtuğ oldu. Gelin bakalım, kim ne kadar kazanıyor...
SABAH'ın haberine göre; ünlülerin istedikleri rakamlar...
EZGİ MOLA
8 MİLYON TL
ZEYNEP BASTIK
20 MİLYON TL
AFRA SARAÇOĞLU
18 MİLYON TL
MERT RAMAZAN DEMİR
15 MİLYON TL
SERENAY SARIKAYA
22 MİLYON TL
KIVANÇ TATLITUĞ
37 MİLYON TL
EVİ ÇOK KONUŞULMUŞTU!
Geçtiğimiz günlerde bir dergiye evinin kapılarını açan Serenay Sarıkaya'nın dekorasyonu, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Kimileri ünlü oyuncunun evine hayran kalırken, bazıları ise iç karartıcı bulup eleştirdi. Sarıkaya'nın yatak odasının 400 bin TL değerinde olduğu öğrenildi.