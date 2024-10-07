Paraya para demiyorlar! Ünlülerin reklam gelirleri ağızları açık bıraktı! Mert Ramazan Demir, Serenay Sarıkaya...

Ünlü isimlerin reklam anlaşmalarındaki kazançları dikkat çekerken, en yüksek ücret talep eden isim Kıvanç Tatlıtuğ oldu. Gelin bakalım, kim ne kadar kazanıyor...

Ezgi Mola (Instagram)

SABAH'ın haberine göre; ünlülerin istedikleri rakamlar...

EZGİ MOLA

8 MİLYON TL

Zeynep Bastık (Instagram)

ZEYNEP BASTIK

20 MİLYON TL

Afra Saraçoğlu (Instagram)

AFRA SARAÇOĞLU

18 MİLYON TL

Mert Ramazan Demir (Instagram)

MERT RAMAZAN DEMİR

15 MİLYON TL

Serenay Sarıkaya (Instagram)

SERENAY SARIKAYA

22 MİLYON TL

Kıvanç Tatlıtuğ (Instagram)

KIVANÇ TATLITUĞ

37 MİLYON TL

Serenay evinden görüntü! (Instagram)

EVİ ÇOK KONUŞULMUŞTU!

Geçtiğimiz günlerde bir dergiye evinin kapılarını açan Serenay Sarıkaya'nın dekorasyonu, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Kimileri ünlü oyuncunun evine hayran kalırken, bazıları ise iç karartıcı bulup eleştirdi. Sarıkaya'nın yatak odasının 400 bin TL değerinde olduğu öğrenildi.