Roldü gerçek oldu! Kuruluş Osman’ın yıldızları Faruk Aran ve Belgin Şimşek meğer sevgililermiş...

"Kuruluş Osman", merakla beklenen altıncı sezonu ve 165. bölümüyle reyting listelerinde birinci sıraya oturdu. Dizi bu sefer de oyuncularının özel hayatlarıyla gündeme geldi.

1 YILDIR BİRLİKTELER!

Konusu ve oyuncu kadrosuyla büyük bir başarı yakalayan dizide senaryo gerçek oldu. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Bozdağ Film imzalı dönem dizisinin Alaeddin Bey'i Faruk Aran ile partneri Gonca Hatun'a hayat veren Belgin Şimşek'in sette başlayan iş arkadaşlıkları özel hayatlarına taşındı.

Beraberliklerini göz önünde yaşamamaya özel gösteren iki başarılı oyuncunun yaklaşık 1 yıldır birlikte oldukları öğrenildi.

Dizi aşkı gerçeğe dönüştü! Kaynak: ATV

FARUK ARAN KİMDİR?

Tiyatro ve dizi film oyuncusu Faruk Aran, 1995 İzmir doğumlu. Lise döneminde tiyatro ile lise döneminde ilgilenmeye başlamıştı.

Haliç Üniversitesi Konservatuvar Tiyatro Bölümü mezunu. Birce Akalay'dan Kamera Önü oyuncuğu eğitimi aldı. Haliç Konservatuvarında Ateş Yüzlü isimli oyunda, Sahnetozu Tiyatrosunda sahne almıştır. Role Talent Ajansın oyuncusu olan Faruk Aran, 2018'den itibaren tiyatro çalışmaları yanı sıra Arka Sokaklar, Destan, Al Sancak, Kuruluş: Osman gibi çeşitli dizilerde rol almıştır.

Faruk Aran ile Belgin Şimşek / Kaynak: Instagram

BELGİN ŞİMŞEK KİMDİR?

Belgin Şimşek 2000 yılında dünyaya gelmiştir. Oyunculuk eğitimini Sadri Alışık Kütür Merkezinde burslu olarak tamamlamıştır. 24. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Ödüllerinde ödül alarak dikkat çekmiştir.

Belgin Şimşek / Kaynak: Instagram