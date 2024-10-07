Bir Şarkısın Sen’in ’Fındık Kurdu’ Berna Karagözoğlu son haliyle şaşırttı!

Ekranların unutulmaz yarışması 'Bir Şarkısın Sen'in minik yıldızı Berna Karagözoğlu, şimdi güzeller güzeli bir genç kız oldu.

Şimdilerde 20 yaşına basan Karagözoğlu, müzik kariyerine YouTube üzerinden şarkı söyleyerek devam ediyor. Beş yaşında başladığı müziği asla bırakmayan genç yıldızın Instagram'da 119 bin, YouTube'da ise 57 bin takipçisi bulunuyor.

ʺBir Şarkısın Senʺ yarışması

Uzun bir aradan sonra yeniden gündeme gelen genç şarkıcı, güzelliğiyle görenleri adeta büyülüyor.

KOCAMAN OLDU!

Ekranların unutulmaz yarışması 'Bir Şarkısın Sen'in minik yıldızı Berna Karagözoğlu, şimdi güzeller güzeli bir genç kız oldu.

Programın yayınlandığı dönemde 9 yaşında olan Berna, yıllar içinde bakın nasıl değişmiş.

Berna Karagözoğlu ve annesi

İşte 'Fındık Kurdu Berna'nın son hali...

Berna Karagözoğlu (Instagram)