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Bir Şarkısın Sen'in 'Fındık Kurdu' Berna Karagözoğlu son haliyle şaşırttı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 07.10.2024 10:05
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Bir Şarkısın Sen’in ’Fındık Kurdu’ Berna Karagözoğlu son haliyle şaşırttı!

Bir dönem ATV’de yayınlanan ve sunuculuğunu Erol Evgin ile Pınar Altuğ’un üstlendiği ''Bir Şarkısın Sen'' adlı çocuk şarkı yarışmasıyla adını duyuran Berna Karagözoğlu, ''Fındık Kurdu Berna'' lakabıyla akıllara kazınmıştı. Güzel sesi ve sevimli halleriyle halleri izleyicilerin gönlünde taht kuran Karagözoğlu, son haliyle ağızları açık bıraktı.

Ekranların unutulmaz yarışması 'Bir Şarkısın Sen'in minik yıldızı Berna Karagözoğlu, şimdi güzeller güzeli bir genç kız oldu.

Şimdilerde 20 yaşına basan Karagözoğlu, müzik kariyerine YouTube üzerinden şarkı söyleyerek devam ediyor. Beş yaşında başladığı müziği asla bırakmayan genç yıldızın Instagram'da 119 bin, YouTube'da ise 57 bin takipçisi bulunuyor.

ʺBir Şarkısın Senʺ yarışmasıʺBir Şarkısın Senʺ yarışması

Uzun bir aradan sonra yeniden gündeme gelen genç şarkıcı, güzelliğiyle görenleri adeta büyülüyor.

KOCAMAN OLDU!

Ekranların unutulmaz yarışması 'Bir Şarkısın Sen'in minik yıldızı Berna Karagözoğlu, şimdi güzeller güzeli bir genç kız oldu.

Programın yayınlandığı dönemde 9 yaşında olan Berna, yıllar içinde bakın nasıl değişmiş.

Berna Karagözoğlu ve annesiBerna Karagözoğlu ve annesi

İşte 'Fındık Kurdu Berna'nın son hali...

Berna Karagözoğlu (Instagram)Berna Karagözoğlu (Instagram)

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