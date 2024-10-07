Kurtlar Vadisi’nin Polat Alemdar’ı Necati Şaşmaz’ın son hali şaşırttı

Başrollerinde Özgü Namal, Oktay Kaynarca, Gürkan Uygun, Erhan Ufak, Kenan Çoban gibi isimlerin yer aldığı femonen dizi Kurtlar Vadisi'nde Polat Alemdar karakterini canlandıran Necati Şaşmaz'ın son hali ortaya çıktı.

Asıl mesleği turizmcilik olan Necati Şaşmaz, kardeşi Raci Şaşmaz aracılığıyla Osman Sınav'la bir iş görüşmesine oturduğunda, senaryo ekibinde yer alacağını düşünüyordu.

Necati Şaşmaz

Ancak, başrol teklifiyle karşı karşıya kaldı. Teklifi bir ay sonra kabul eden Şaşmaz, Kurtlar Vadisi dizisinde Polat Alemdar karakteriyle izleyici karşısına çıktı.

SON HALİ GÜNDEM OLDU!

Bu karakter ile bütünleşen oyuncu, kısa süre içinde geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Dizinin ardından gözlerden uzak bir yaşam sürdürmeyi tercih eden Şaşmaz, bir dönem eski eşi Negahan Kaşıkçı ile yaşadıklarıyla gündeme geldi.

Hem kariyeri hem de özel hayatıyla dikkat çeken Şaşmaz, şimdi ise son haliyle sosyal medyaya damga vurdu.

Necati Şaşmaz / Kaynak: Instagram