İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli evliliklerinin 3. yılını kutladı

Şarkıcı İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses, eşi Yasemin Şefkatli ile birlikte 22 Ocak 2024 tarihinde ikiz bebeklerini kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın mutluluğunu yaşadı. Ünlü çift, ikizlerinden birine İbrahim Ayel, diğerine ise Sinan Emir adını verdi.

Tatlıses çifti, son olarak evliliklerinin 3. yılını sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla kutladı.

Yasemin Şefkatli (Instagram)

"BERABER BEYAZLAR SAÇLARIMIZ"

Eşi ve oğullarının fotoğrafını paylaşan Yasemin Şefkatli, "Canım İdo'm kutlu olsun evliliğimizin 3. yılı. Umarım oğullarımızla tamamladığımız ailemizi güzel günlere taşımak nasip olur. Beraber beyazlar saçlarımız. Umarım daha umutlu daha huzurlu günler görürüz hep birlikte ülkece ve dünyaca" ifadelerini kullandı.

Evliliklerinin 3. yılını böyle kutladı! (Instagram)

"BEN SENİ AHİRETTE YİNE BULACAĞIM"

Şefkatli'nin fotoğrafını paylaşan İdo Tatlıses ise "Ömür elbet bitecek. Ben seni ahirette yine bulacağım. 8 yıl" dedi.

İdo Tatlıses'in paylaşımı! (Instagram)

Derya Tuna ve İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses, 2021 yılında görkemli bir düğünle Yasemin Şefkatli ile dünyaevine girmişti.

22 Ocak'ta ikizlerine kavuşan çift büyük mutluluk yaşarken, oğullarından birinin kalbinde sorun olduğu ortaya çıkmıştı.

Minik İbrahim Ayel, doğduktan birkaç saat sonra ameliyata alınmıştı. İbrahim Ayel, geçtiğimiz nisanda geçirdiği operasyonu da sağ salim atlatmış ve anne-babasına ve kardeşine kavuşmuştu.

Şefkatli'nin ikizleri Ayel ile Emir (Instagram)