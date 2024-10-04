Yalı Çapkını’nın Ferit’i Mert Ramazan Demir’in 5 kardeşi varmış! Hepsi birbirine benziyor...

Afra Saraçoğlu ile başrolünü paylaştığı Yalı Çakını'nda Ferit karakterini canlandıran Mert Ramazan Demir, ekranların yeni gözdesi oldu.

Oyunculuğunun yanı sıra özel hayatıyla da dikkat çeken Demir, hayranları tarafından yakın takibe alındı. Başarılı oyuncu, bu sefer de ailesiyle gündeme geldi.

Yalı Çapkını / Kaynak: Instagram

KARDEŞLERİNİ GÖREN ŞAŞKIN!

Vanlı kalabalık ve bir ailenin beş çocuğundan biri olan Mert Ramazan Demir'in ailesiyle olan fotoğrafları sosyal medyada ortaya çıktı.

Mert Ramazan Demir / Kaynak: Instagram

Dikkat çeken nokta ise, kardeşler arasındaki inanılmaz benzerlik oldu.

"BU NASIL BENZERLİK"

Demir'in kardeşlerini görenler; "Hepsi birbirinin aynısı", "Ayırt edemedim", "Bu nasıl benzerlik", "Kaşlar aileden miras" gibi yorumlarda bulundu.

İşte Mert Ramazan Demir'in kardeşleri...

Mert Ramazan Demir'in kardeşi / Kaynak: Instagram

Çok benziyorlar / Kaynak: Google

5 kardeş birbirinin kopyası / Kaynak: Google