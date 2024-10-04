04 Ekim 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

Tuba Ünsal'ın lüks evini gören hayran kaldı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.10.2024 15:42
ABONE OL
Tuba Ünsal’ın lüks evini gören hayran kaldı!

Son dönemde özel hayatı ve yaptığı açıklamalarla sıkça gündeme gelen Tuba Ünsal, şimdi de lüks eviyle gündem oldu. Ünlü oyuncu ve eski manken, bir dergi için evinin kapılarını açtı. Ünsal’ın şık ve modern evi, sosyal medyada ilgi odağı oldu.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör