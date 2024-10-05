İki genç kızın vahşice katledilmesi sonrası Uraz Kaygılaroğlu’nun verdiği pozlara tepki yağdı

İstanbul'da Fatih'te kan donduran bir olay meydana geldi.

İKİ KADINI KATLETTİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri, bir kişinin Fatih'teki surlardan atlayarak intihar etmesiyle ilgili çalışma başlattı.

Çalışmalar sonucu, Semih Çelik (19) adlı şüphelinin surlardan atlayıp intihar ettiği, intiharı öncesinde saat 15.30 sıralarında Eyüpsultan'da Ayşenur Halil (19) ve saat 16.00 sıralarında da Fatih'te İkbal Uzuner (19) adlı kadınları öldürdüğü tespit edildi.

Katil Semih Çelik (DHA)

EVDE YALNIZ KALINCA KIZ ARKADAŞINI ÖLDÜRDÜ

Şüpheli, Eyüpsultan'da birlikte yaşadığı ailesinin, kız kardeşini üniversiteye götürmek üzere şehir dışına çıkması üzerine evde tek kaldı. Burada eski kız arkadaşı Ayşenur Halil'in başını keserek öldüren şüpheli, daha sonra yeni kız arkadaşı İkbal Uzuner ile Fatih'te buluştu.

Edirnekapı'da öldürülen İkbal Uzuner (DHA)

BAŞINI KESİP VÜCUDUNU PARÇALARA AYIRDI

Birlikte surların tepesine çıktığı İkbal Uzuner'in de başını kesip vücudunu parçalara ayıran şüpheli, olayın ardından intihar etti.

URAZ KAYGILAROĞLU'NUN VERDİĞİ POZLAR BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ

Semih Çelik isimli caninin, iki genç kızı vahşice öldürmesinin yankıları hala devam ederken ünlü oyuncu Uraz Kaygılaroğlu'nun sergi için verdiği pozlar yeniden gündeme geldi.

Elinde kasap bıçağı, kadın kafası ve kanlar içerisinde pozlar veren Kaygılaroğlu bir kez daha tepkilerin odağı oldu.

Konuyla ilgili yapılan yorumlardan bazıları şunlar;