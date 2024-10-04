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Ferdi Tayfur'un damadına gözaltı şoku!

DHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.10.2024 13:50
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Ferdi Tayfur’un damadına gözaltı şoku!

Ünlü sanatçı Ferdi Tayfur'un damadı Muhammet Aydın'ın ofisinde gerçekleştirilen aramada ruhsatsız 2 tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan Aydın, savcılık tarafından serbest bırakıldı.

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