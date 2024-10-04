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Şantaj davasında karar: Aleyna Tilki ifadeye zorla getirilecek

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.10.2024 08:48 Güncelleme: 04.10.2024 08:51
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Şantaj davasında karar: Aleyna Tilki ifadeye zorla getirilecek

Genç şarkıcı Aleyna Tilki'nin kimlik ve özel bilgilerinin ele geçirilip şantaj yapıldığı iddiasıyla açılan davada, sanık İ.Y.'nin avukatı dikkat çekici bir talepte bulundu. Avukat, Aleyna Tilki ve babası için zorla getirme talep etti.

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