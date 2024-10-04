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Müjde Uzman yeni halini paylaştı! Tükenmişlik sendromuna yakalanmıştı...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.10.2024 09:09
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Müjde Uzman yeni halini paylaştı! Tükenmişlik sendromuna yakalanmıştı...

"Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz", "Kiralık Aşk", "Muhteşem Yüzyıl" gibi projelerle hafızalara kazınan ünlü oyuncu müjde uzman, yeni projesi için imaj değiştirdi. İşte Müjde Uzman'ın son hali...

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