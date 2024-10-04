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Güzelliğiyle yıllara meydan okuyor! Ekmek Teknesi 'Sonnur'un son hali...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.10.2024 09:33
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Güzelliğiyle yıllara meydan okuyor! Ekmek Teknesi ’Sonnur’un son hali...

Bir döneme damga vuran 'Ekmek Teknesi'nin yeniden ekranlarda yayınlanması üzerine dizideki oyuncuların şimdilerde neler yaptığı merak ediliyor. Özellikle dizide 'Sonnur' karakteriyle tanınan Arzu Oş, yıllara meydan okuyan güzelliğiyle dikkatleri üzerine çekiyor. İşte Arzum Oş'un son hali...

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