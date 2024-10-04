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Cennet Mahallesi'nin Gudik'i 21 yılda bakın nasıl değişti! Oğlu aynı babası...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.10.2024 10:10
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Cennet Mahallesi’nin Gudik’i 21 yılda bakın nasıl değişti! Oğlu aynı babası...

Hayat Bilgisi'nde 'Kopil' ve Cennet Mahallesi'nde 'Gudik Hasan' olarak tanıdığımız Serhan Arslan, son haliyle yeniden gündem oldu. Şimdilerde evli ve bir çocuk babası olan oyuncu, yıllar geçmesine rağmen hiç değişmedi. Gözlerden uzak yaşayan Arslan'ın oğlunu görenler ise "babasının kopyası" demeden geçemiyor.

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