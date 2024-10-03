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Yeniden ameliyat olan Deniz Uğur'dan iyi haber! Eşi ve çocuklarıyla duyurdu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.10.2024 10:56 Güncelleme: 03.10.2024 10:58
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Yeniden ameliyat olan Deniz Uğur’dan iyi haber! Eşi ve çocuklarıyla duyurdu

Ünlü oyuncu Deniz Uğur, şu sıralar yaşadığı sağlık sorunlarıyla gündemde. Daha önce meme kanserini yenen Uğur, sosyal medya hesabından yeni bir ameliyat olacağını duyurmuştu. Ünlü isim, son olarak hastane odasından yaptığı paylaşımla takipçilerine sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

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