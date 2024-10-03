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Sinan Akçıl’dan Metin Arolat itirafı! 'Ölmeden önce bağlantıya geçtim'

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.10.2024 11:20
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Sinan Akçıl’dan Metin Arolat itirafı! ’Ölmeden önce bağlantıya geçtim’

Şarkıcı Sinan Akçıl, geçtiğimiz haftalarda hayatını kaybeden Metin Arolat hakkında dikkat çeken bir açıklama yaptı. Akçıl, 21 Eylül'de sahne aldığı mekânda kalp krizi geçiren Metin Arolat'ın ölümünü hissettiğini açıkladı.

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