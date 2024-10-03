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Hababam Sınıfı'nın Sevda'sı bambaşka biri olmuş! Son haline bakın...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.10.2024 10:24 Güncelleme: 03.10.2024 10:25
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Hababam Sınıfı’nın Sevda’sı bambaşka biri olmuş! Son haline bakın...

"Hababam Sınıfı Tatilde", "Gülen Gözler", "Şaban Oğlu Şaban", "Erkek Güzeli Sefil Bilo", "Üvey Baba", "Binbir Gece" başta olmak üzere onlarca projede rol alan 66 yaşındaki Sevda Aktolga, son haliyle ağızları açık bıraktı.

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