03 Ekim 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

Hastaneye kaldıran Filiz Akın'ın sağlık durumunda yeni gelişme!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.10.2024 11:58
ABONE OL
Hastaneye kaldıran Filiz Akın’ın sağlık durumunda yeni gelişme!

Uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden usta oyuncu Filiz Akın, dün hastaneye kaldırılmıştı. Hastane odasından fotoğraf paylaşan Yeşilçam yıldızının sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme yaşandı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör