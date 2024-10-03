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Şarkıcı Yusuf Güney'den şaşırtan itiraf: 'Evim yok çadırda kalıyorum'

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.10.2024 17:08
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Şarkıcı Yusuf Güney’den şaşırtan itiraf: ’Evim yok çadırda kalıyorum’

Rafet El Roman'la 2008 yılında düet yaptığı 'Aşk-ı Virane' parçası ile müzik hayatına adım atan Yusuf Güney, astral seyahatle ilgili açıklamalarıyla adından söz ettiriyor. Son olarak gazetecilere yakalanan ünlü şarkıcı, dikkat çeken bir itirafta bulundu. Güney, evinin olmadığını ve çadırda yaşadığını söyledi.

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