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Bahar'ın Timur'u Mehmet Yılmaz Ak'ın eski sevgilisi Miss Turkey güzeli çıktı! 14 yaş büyük...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.10.2024 16:36 Güncelleme: 03.10.2024 16:37
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Bahar’ın Timur’u Mehmet Yılmaz Ak’ın eski sevgilisi Miss Turkey güzeli çıktı! 14 yaş büyük...

Başrollerinde Demet Evgar, Ecem Özkaya ve Buğra Gülsoy’un yer aldığı Bahar dizisinde "Timur Yavuzoğlu" karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Mehmet Yılmaz Ak, özel hayatıyla gündeme geldi. Ünlü oyuncunun eski sevgilisinin bir Miss Turkey güzeli olduğu ortaya çıktı. İkilinin arasındaki 14 yaş farkını duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.

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