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13 yılda 23 ameliyat olan Fulden Uras'tan kötü haber!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.10.2024 15:05
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13 yılda 23 ameliyat olan Fulden Uras’tan kötü haber!

Uzun bir süre önce kanser tedavisi görmeye başlayan ünlü şarkıcı Fulden Uras, son 13 yılda tam 23 kez ameliyat geçirdi. Zorlu bir tedavi sürecinden geçen Uras, yapılan son kontrollerin ardından yeniden ameliyat olacağını duyurdu.

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