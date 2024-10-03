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Kuruluş Osman 166. bölüm fragmanı izle! "Akrebin deliğine dahi soksalar orayı patlatacağız"

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.10.2024 09:54
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Kuruluş Osman 166. bölüm fragmanı izle! Akrebin deliğine dahi soksalar orayı patlatacağız

atv'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman 6. sezona bomba gibi bir giriş yaptı. Başrollerini Burak Özçivit ve Özge Tezer'in paylaştığı dizi reyting listelerini alt üst ederken, yeni bölüm fragmanı da yayınlandı. İşte Kuruluş Osman 166. bölüm fragmanı...

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