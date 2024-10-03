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Serenay Sarıkaya'nın devasa büyüklükteki evi gündem oldu!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.10.2024 09:30
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Serenay Sarıkaya’nın devasa büyüklükteki evi gündem oldu!

Oyunculuğu kadar özel hayatıyla da sık sık gündem olan Serenay Sarıkaya, bu kez de eviyle adından söz ettirdi. Güzel oyuncu evinin kapılarını ilk kez, bir dergi için açtı. Sarıkaya'nın sade ama bir o kadar da lüks tasarımıyla dikkat çeken evi, ağızları açık bıraktı.

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