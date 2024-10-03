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Kenan İmirzalıoğlu'ndan 'Ezel' itirafı: 'Başka bir oyuncu olacaktı'

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.10.2024 13:14 Güncelleme: 03.10.2024 13:17
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Kenan İmirzalıoğlu’ndan ’Ezel’ itirafı: ’Başka bir oyuncu olacaktı’

Başarılı oyuncu Kenan İmirzalıoğlu, Cansu Dere, Yiğit Özşener, Tuncel Kurtiz ve Barış Falay ile başrollerini paylaştığı dönemin fenomen dizisi "Ezel" hakkında yaptığı açıklamalarla sosyal medyada gündem oldu. Ünlü oyuncu, Ezel rolünü nasıl aldığını anlattı.

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