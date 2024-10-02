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Filiz Akın'dan haber var! Hastaneden fotoğraf paylaştı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 02.10.2024 13:18 Güncelleme: 02.10.2024 13:18
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Filiz Akın’dan haber var! Hastaneden fotoğraf paylaştı

'Yeşilçam'ın Dört Yapraklı Yoncası' olarak kabul edilen usta oyuncu Filiz Akın, uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ediyor. Filiz Akın, son olarak hastane odasından paylaştığı fotoğrafla sevenlerini telaşlandırdı. İşte sağlık durumu...

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