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3 aylık hamile olan Neslihan Atagül'den ikinci bebek sinyali!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 02.10.2024 09:40 Güncelleme: 02.10.2024 09:42
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3 aylık hamile olan Neslihan Atagül’den ikinci bebek sinyali!

Geçtiğimiz haftalarda Kadir Doğulu ile birlikte bir erkek bebek beklediklerini duyuran ünlü oyuncu Neslihan Atagül, hamilelik haberi sonrası duygularını ilk kez açıkladı. "Kadir ilk öğrendiğinde 15 dakika boyunca güldü" diyen Atagül, ikinci bebek sinyali de verdi.

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