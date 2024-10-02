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Nilüfer Reha Muhtar'ın son sağlık durumunu açıkladı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 02.10.2024 09:17 Güncelleme: 02.10.2024 09:45
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Nilüfer Reha Muhtar’ın son sağlık durumunu açıkladı!

Ünlü şarkıcı Nilüfer Yumlu, 19 Ağustos'ta evinde düşerek beyin kanaması geçiren eski hayat arkadaşı Reha Muhtar'ın sağlık durumu hakkında bir açıklama yaptı.

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