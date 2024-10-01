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Yeşilçam'ın Sultan'ı Türkan Şoray mahkum kadınlarla buluştu

DHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 01.10.2024 17:04 Güncelleme: 01.10.2024 17:07
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Yeşilçam’ın Sultan’ı Türkan Şoray mahkum kadınlarla buluştu

Yeşilçam efsanelerinden Türkan Şoray, İstanbul Kültür Yolu Festivali kapsamında Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda düzenlenen söyleşide tutuklu ve hükümlülerle bir araya geldi. 'Mahpus', 'Kadın Değil Baş Belası' gibi filmlerinde cezaevindeki kader mahkumunu canlandıran Şoray, açıklamalarıyla dikkat çekti.

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