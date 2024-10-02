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Filiz Akın'ın oğlu İlker İnanoğlu'nun eski aşkına bakın! 1 yıl sürdü...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 02.10.2024 16:35 Güncelleme: 02.10.2024 16:41
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Filiz Akın’ın oğlu İlker İnanoğlu’nun eski aşkına bakın! 1 yıl sürdü...

Son günlerde sağlık sorunlarıyla gündeme gelen Yeşilçam güzeli Filiz Akın’ın oğlu İlker İnanoğlu, özel hayatıyla dikkat çekiyor. Yeşilçam güzeli Filiz Akın ve Türker İnanoğlu'nun oğlu İlker İnanoğlu'nun eski eşini görenler ise şaşıp kalıyor. Şimdiye kadar dört kez evlenen İnanoğlu, yıllar önce şarkıcı ve oyuncu Yeşim Salkım ile 1 yıl evli kalmış...

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