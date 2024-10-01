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Kanseri yenen Deniz Uğur: 'Beni açık ameliyata alacaklar'

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 01.10.2024 16:40
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Kanseri yenen Deniz Uğur: ’Beni açık ameliyata alacaklar’

Daha önce meme kanserini yenerek sağlığına kavuşan Deniz Uğur, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla sevenlerini üzdü. Ünlü oyuncu, vücudunda uzun süredir takip edilen bir kistin son 1.5 yıl içinde hızlı bir şekilde büyüdüğünü ve masum olmadığını söyledi. İşte o paylaşım...

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