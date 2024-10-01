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Soner Sarıkabadayı müjdeyi verdi! 'Seni bekliyoruz'

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 01.10.2024 10:59 Güncelleme: 01.10.2024 11:12
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Soner Sarıkabadayı müjdeyi verdi! ’Seni bekliyoruz’

Kolombiyalı Güzellik Kraliçesi Madelein Lopez Camelo ile evli olan ünlü şarkıcı Soner Sarıkabadayı, müjdeli haberi sosyal medya hesabından duyurdu. Çift, ikinci kez anne-baba olacak...

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