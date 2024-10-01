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BBG Melih yıllar sonra ortaya çıktı! Son hali gündem oldu...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 01.10.2024 15:12 Güncelleme: 01.10.2024 15:15
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BBG Melih yıllar sonra ortaya çıktı! Son hali gündem oldu...

2001 yılında yayınlanmaya başlayan "Biri Bizi Gözetliyor" (BBG) yarışması, Türk televizyon tarihinin en ilginç programlarından biri olarak hafızalarda yer etti. BBG'nin en dikkat çeken isimlerin ve şampiyonu '02 Melih' yıllar sonra ortaya çıktı. İşte BBG Melih'in değişimi ve yeni mesleği...

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