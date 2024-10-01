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Sevgilisini kaybetmişti! Gülçin Ergül ölümden döndüğü kazayı anlattı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 01.10.2024 10:13
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Sevgilisini kaybetmişti! Gülçin Ergül ölümden döndüğü kazayı anlattı

2021 yılında Balıkesir'de geçirdiği trafik kazasında sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı'yı kaybeden Gülçin Ergül, zor günlerini geride bırakarak ölümden döndüğü kaza hakkında konuştu.

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