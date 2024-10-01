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Melisa Döngel'in gizemli aşkı bakın kim çıktı! Beşiktaş'ın eski futbolcusu...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 01.10.2024 09:17
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Melisa Döngel’in gizemli aşkı bakın kim çıktı! Beşiktaş’ın eski futbolcusu...

Sosyal medya paylaşımlarıyla sürekli gündem olan ünlü oyuncu Melisa Döngel, aradığı aşkı sonunda buldu. Adı rapçi Sefo ve Sergen Yalçın'la anılan Döngel, gönlünü yine futbol dünyasından bir isme kaptırdı. İşte Melisa Döngel'in yeni sevgilisi...

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