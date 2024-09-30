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Hollywood’un kirli pedofili ağı! Rapçi Diddy'nin evinden çıkanlar şoke etti! Dikkat çeken Justin Bieber iddiası

ahaber.com.tr Haber Merkezi AA
Giriş: 30.09.2024 18:07
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Hollywood’un kirli pedofili ağı! Rapçi Diddy’nin evinden çıkanlar şoke etti! Dikkat çeken Justin Bieber iddiası

Ünlü rapçi Puff Diddy, cinsel istismar ve insan kaçakçılığı suçlamalarıyla tekrar gündemde yerini aldı. "Puff Daddy" lakaplı Amerikalı rapçi ve yapımcı Sean Combs'un günlerce süren, cinsel saldırıların kayıt altına alındığı partileri organize etmekle suçlandığı bildirildi. Rapçinin evinde yapılan aramalarda "cinsel ilişki esnasında el ve ayakları bağlamak için düzenek, gizli kamera ve iç çamaşırlar" da bulundu. Ayrıca Diddy'nin henüz çocuk yaşta olduğu dönemde Justin Bieber'ı istismar ettiği ve zengin iş insanlarına istismar ettirdiği iddiaları var.

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