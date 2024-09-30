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Melisa Aslı Pamuk ile Yusuf Yazıcı bebeklerini komşuda büyütecek!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 30.09.2024 15:00
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Melisa Aslı Pamuk ile Yusuf Yazıcı bebeklerini komşuda büyütecek!

Melisa Aslı Pamuk ve ünlü futbolcu Yusuf Yazıcı, Mayıs ayında Paris'te sessiz sedasız evlenmişti. Geçtiğimiz haftalarda ise güzel oyuncunun hamile olduğu haberi gündeme geldi. İstanbul'da yaşamak isteyen çiftin planları, Yusuf Yazıcı'nın transfer haberi ile değişti. Ünlü çift, bebekleri ile komşuda yuva kuracak.

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