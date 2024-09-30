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Diva Bülent Ersoy'dan cenaze açıklaması: 'Kimse gelmesin'

DHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 30.09.2024 13:34
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Diva Bülent Ersoy’dan cenaze açıklaması: ’Kimse gelmesin’

Türk sanat müziğinin duayen ismi Bülent Ersoy, son yaptığı açıklamalarla gündem oldu. Ersoy, sanat dünyasındaki vefasızlıklar yüzünden 'Cenazeme kimse gelmesin' dedi. İşte konuya ilişkin detaylar...

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